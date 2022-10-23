Сеул, 24 октября, 2022, 00:56 — ИА Регнум. Предупредительный огонь открыли военнослужащие Южной Кореи по судну из КНДР, которое якобы нарушило морскую линию разграничения. Об этом 23 октября сообщает агентство Yonhap.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Уточняется, что, по предварительным данным, судно из Северной Кореи пересекло северную разделительную линию. Южнокорейские военные произвели несколько выстрелов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительство Южной Кореи призвало КНДР уважать и соблюдать межкорейские договорённости от 19 сентября 2018 года. Представитель министерства объединения отметил, что заинтересованные ведомства ведут тщательное наблюдение за Северной Кореей, сохраняя готовность к любому варианту развития ситуации.