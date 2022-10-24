Москва, , 00:41 — REGNUM Провокацию с массовой гибелью граждан готовит киевский режим с целью дискредитации Вооружённых сил России и обвинения Российской Федерации в убийстве мирного населения. Об этом 24 октября сообщил российский Межведомственный координационный штаб.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что террористическая акция с гибелью собственных граждан намечена Киевом на 24 октября в городе Волчанск Харьковской области. По данным Межведомственного координационного штаба, во время раздачи жителям продуктовой помощи, подразделение иностранных наёмников будет производить обстрел из артиллерийских орудий места скопления мирных жителей.

Отмечается, что данная кровавая акция спланирована террористическим киевским режимом для дискредитации Вооруженных сил Российской Федерации и обвинений России в убийстве мирного населения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр обороны России Сергей Шойгу сообщил главе минобороны Турции о возможной ядерной провокации Киева.

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