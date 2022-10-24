Ханты-Мансийск, , 00:29 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) водитель маршрутки выгнал 10-летнего мальчика, который захотел расплатиться за проезд картой. Ребёнка высадили посреди дороги, сообщает сургутянка в группе «К-Информ|Сургут» в социальной сети «ВКонтакте».

Как и водители и пассажиры маршруток Екатерина Калаева © ИА REGNUM

Инцидент произошёл 21 октября. Автор поста отмечает, что готова была заплатить за ребёнка наличными, но он её проигнорировал.

«Хамил пассажирам, говорил, что высадит всех, что все ему надоели. Не следил за дорогой и орал в сторону людей, тем самым подвергая всех опасности. Просьба принять меры. Такие люди не должны работать с другими людьми», — пишет сургутянка.

Женщина сфотографировала номер маршрутки и бейджик хама за рулём. И неожиданно напоролась на владельца этого самого бейджика.

«Автор этого поста. Ты сначала узнай, как водителя зовут, потом фоткай имя. Я уже год как не работаю на этом маршруте, а бейджик мой остался там. Больше половины даже не догадывается, что там вообще другой человек», — ответил некий Ренат Г.

Комментаторы поста отмечают, что зачастую водители маршруток и транспортная компания укрывая доход, не ставят терминал для банковских карт, и мало того, что таким образом обманывают государство, так ещё имеют наглость выгонять детей с картами в холод.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2021 года в Сургуте кондуктор выгнала из автобуса подростка с ДЦП, не по своей вине пропустившего остановку — водитель не остановился в положенном месте. Мальчику с заболеванием двигательного аппарата пришлось добираться пешком по морозу до дома гораздо дольше обычного.

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