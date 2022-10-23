Тегеран, 23 октября, 2022, 23:54 — ИА Регнум. Тегеран и Москва подписали экспортное соглашение о поставке в Россию 40 газовых турбин, заявил управляющий директор газовой инжиниринговой и девелоперской компании Ирана (IGEDC) Реза Ношади.

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«Иран и Россия подписали экспортное соглашение об отправке в Россию 40 турбин иранского производства», — цитирует его IRNA.

По его словам, порядка 85% оборудования, которое необходимо для газовой промышленности, создается внутри страны, именно благодаря этому странами удалось подписать контракт на поставку 40 турбин.