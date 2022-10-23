Ханты-Мансийск, , 23:50 — REGNUM Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с нарушением трудовых прав жителя Якутии, который пешком идёт домой из Сургута (ХМАО). Об том сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Александр Бастрыкин Sledcom.ru

В центральный аппарат СК России поступила информация о том, что 63-летний житель Якутии уже полтора месяца идёт пешком из Сургута домой. Сообщается, что ранее он поехал работать вахтовым методом в Югру, а после двухмесячной смены начальник выгнал его, не заплатив денег. В итоге домой якутянину пришлось идти пешком.

СУ СК России по ХМАО во взаимодействии с коллегами из Якутии ситуация изучается.

«Устанавливаются конкретные фактические обстоятельства произошедшего для решения вопроса об организации процессуальной проверки», — уточнили в ведомстве.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СКР по ХМАО Михаилу Мошкину доложить о принимаемых мерах и уже известных к данному моменту обстоятельствах произошедшего с вахтовиком из Якутии.