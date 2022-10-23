Вашингтон, 23 октября, 2022, 23:38 — ИА Регнум. Соединенные Штаты и Китай вошли в «опасную зону», заявил американский дипломат Джеймс Холмс в статье для 19fortyfive.

Иван Шилов ИА REGNUM США и Китай

Таким образом он прокомментировал слова конгрессмена Майка Галлахера по поводу публикации ежегодного Индекса военной мощи США, в которой говорится, что американские ВС слабее, чем необходимо для выполнения боевых задач в западной части Тихого океана.

По словам дипломата, соперничество Вашингтона с Пекином завело США в опасную зону — период, когда конкурент видит возможность решить какую-либо проблему в свою пользу силовым путем.

Холмс пояснил, что эта возможность мимолетна, и действовать надо сейчас или никогда, иначе шанс ускользнет, передает РИА Новости.