24 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова заместителя главы администрации Херсонской области о том, что войска киевского неонацистского режима несут большие потери, как в живой силе, так и в технике на херсонском направлении.

Артур Савин, , 07:32 — REGNUM Заявление заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова о том, что войска киевского неонацистского режима несут большие потери, как в живой силе, так и в технике на херсонском направлении, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 24 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Z Иван Шилов © ИА REGNUM

«Нет сомнений, что наша армия действует слажено и выкашивает все их проверки боем», — считает Ева Б.

Многие пользователи считают, что такая информация может свидетельствовать о том, что лёгкой прогулки до Херсона нацистам не увидеть. Российские военные не отдадут город врагу. Это Россия! Это наша земля!

«Это хорошая новость! Наши ребята с каждым днём выполняют новые и трудные задачи! Молодцы! Берегите себя! Za наших!» — пишет Лика Г.

«Нацики и будут нести потери, так как мы на своей земле, а они уже на чужой. И к тому же, они нарушили всё, что можно уже, и права, и договорённости. Наша победа приближается. Да здравствуют наши славные непобедимые войны России! Ура!» — написал Владимир П.

Некоторые комментаторы отмечают, что с каждым днём моральный дух киевской нацистской армии становится всё более низким. Основную лепту в такие упаднические настроения вносят огромные потери ВСУ, чей личный состав пытается пробиться к Херсону, но каждый раз терпит неудачу.

«Большие потери очень негативно сказываются на боевом духе. Мотивация сражаться пропадает. Так что ВСУ будут и дальше терпеть только поражения», — поделилась своим мнением Дина М.

Разбег Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Часть людей полагает, что и про тяжкий труд российских солдат не стоит забывать, ведь они тоже не в сказку попали. Враг не только не оставляет попыток прорвать нашу оборону, но и наоборот, лишь наращивает силы, отчего с каждой волной его атак Вооружённые силы РФ всё больше нуждаются в поддержке.

«Они постоянно несут большие потери, но почему-то до сих пор не кончились. Россия побеждает, но Белгород обстреливают каждый день. Херсон наш, но население оттуда просят бежать», — пишет Владислав С.

«Если несут большие потери, то что мешает нашим перейти в наступление? Раз там потери, то и нет никого особо, кто мог бы оказать сопротивление. Но вместо этого продолжается вывоз людей из Херсона. Задуматься стоит», — считает Григорий М.

Нашлись и те, кто уверен, что предстоящая зима определит очень многое и позволит российским войскам переломить ход специальной военной операции на территории бывшей УССР, ведь ресурсы киевского неонацистского режима уже на исходе.

«Зеленский уже кричит о том, что они не смогут своим людям пенсии выплачивать. А из-за отсутствия электроэнергии у нацистов и логистика военная будет нарушена. Наша победа — это просто вопрос времени. Посмотрим, как они завоют, когда зима придёт», — отметила Ева М.

Напомним, 23 октября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов написал в своём Telegram-канале о том, что войска киевского неонацистского режима несут большие потери, как в живой силе, так и в технике на херсонском направлении.