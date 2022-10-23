Вашингтон, 23 октября, 2022, 23:36 — ИА Регнум. После нападения, совершённого на Салмана Рушди в августе 2022 года, писатель потерял один глаз, а также возможность пользоваться одной рукой из-за травмы нерва. Об этом 23 октября сообщает портал The Wrap.

Салман Рушди. (сс) PEN American Center

О состоянии здоровья Рушди сообщил его литературный агент Эндрю Уайли, он назвал нападение «жестоким» и отметил, что нанесённые ножом раны были глубокими. Менеджер писателя не стал отвечать на вопрос о том, находится ли он в больнице, лишь сказал: «Он будет жить… Это важнее».

Напомним, 12 августа 2022 года, когда Салман Рушди читал лекцию Институте Чатокуа, расположенном в Нью-Йорке, на него напал с ножом 24-летний мужчина по имени Хади Матар. Позже нападавший отказался признавать вину и заявил, что никак не связан с Ираном. В 1988 году Салман Рушди выпустил роман «Сатанинские стихи». Впоследствии аятолла Рухолла Хомейни, посчитавший книгу богохульной, издал фетву, в которой приговорил к смерти Рушди и всех причастных к этой публикации.