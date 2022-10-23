Берлин, 23 октября, 2022, 23:24 — ИА Регнум. Следующая зима может быть для Германии сложной с точки зрения газоснабжения, однако власти страны будут лучше к ней подготовлены, чем в 2022 году. Об этом заявил министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«Конечно, следующая зима может оказаться еще сложной, но у нас будут лучше условия», — заявил он в интервью газете Handelsblatt.

По его словам, газ будет поступать через пять немецких терминалов по приему СПГ, добавятся угольные электростанции, будут расширены мощности получения энергии из возобновляемых источников.