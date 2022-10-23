Лондон, , 23:22 — REGNUM Выдвигать свою кандидатуру на пост лидера консерваторов и премьер-министра Великобритании не будет политик Борис Джонсон. Об этом 23 октября сообщает телеканал Sky News.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Журналисты отмечают, что только 59 депутатов-консерваторов поддержали Джонсона, однако ему требовалось 100 голосов для продолжения гонки.

Таким образом, Джонсон выбыл из борьбы за пост премьера Британии.

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября экс-глава британского минфина Риши Сунак сообщил в соцсети, что он выдвинул свою кандидатуру на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны.