Музей Павла и Сергея Третьяковых

24 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Наталья Стрельцова, , 20:55 — REGNUM Небольшой уютный дворик в духе XIX века с выходом в парк Музеон открылся для посетителей в новом благоустроенном виде. Реконструированная беседка и территория вокруг музея Павла и Сергея Третьяковых воссоздают живописный уголок старой Москвы.

Реконструированная беседка у музея братьев Третьяковых Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Воссозданы некоторые его элементы, которые запечатлены как на полотнах русских художников (некоторые из них экспонируются в музее Третьяковых), так и на старых архивных фотографиях. В их числе — светлая каменная ограда с металлическими решетками, скамейки рядом с извилистыми тропинками между деревьев и изящная деревянная беседка, где семья Третьяковых любила проводить время летом.

Реконструированная беседка у музея братьев Третьяковых Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Музей Павла и Сергей Третьяковых открылся в 2021 году после реставрации, которая осуществлялась с 2015 года. Здание музея расположено в 1-м Голутвинском переулке.

Дом Третьяковых в Голутвине. Музей Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дом, родовое гнездо Третьяковых, представляет собой образец московской деревянной архитектуры с чертами позднеклассической эклектики. Окончательный облик он приобрел в 1853–1857 годах. В течение XIX столетия дом несколько раз перестраивался: сначала он был одноэтажным с мезонином, к нему пристроили ризалиты. На придомовой территории находились в разное время фабричный корпус, сушильня, торговые бани, конюшня, сараи, погреба, домик дворника, дом садовника.

Лестница на втором этаже музея братьев Третьяковых Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дом Третьяковых с прилегающей территорией представлял собой тип московской купеческой усадьбы среднего достатка в эпоху становления предпринимательства в России. В 1918 году дом был национализирован и стал жилым домом с коммунальными квартирами. В 1970-х дом расселили и передали Государственной Третьяковской галерее как исторический объект. В 1992 году дому присвоен статус памятника истории и культуры регионального значения.

«Моя идея была с самых юных лет наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы тому же обществу (народу) в каких-либо полезных учреждениях; мысль эта не покидала меня никогда во всю жизнь… » — писал Павел Третьяков Александре Боткиной 24 марта 1893 года.

Модель дома Третьяковых в Голутвине. 1853. Шрифт Брайля Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспозиция музея разделена на исследовательские «лаборатории» для посетителей и «театр вещей». Первый этаж музея представляет «Семейный альбом», «Архив предпринимателя», «Каталог коллекции».

Музейный зал «Архив предпринимателей» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фрагмент видепрезентации из зала «Архив предпринимателей» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Карта предприятий в Костроме Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Карта Москвы с обозначениями домов и предприятий Третьяковых Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Зал «Семейный альбом» рассказывает о знаменитом роде Третьяковых, их близких и дальних именитых родственниках, составивших цвет русской культуры второй половины XIX — начала XX века. Они внесли огромный вклад в развитие искусства, театра, музыки архитектуры, науки, медицины. Среди них коллекционеры и меценаты Савва Мамонтов и Сергей Щукин, Михаил и Иван Морозовы, художники Поленов, Остроухов, Бакст и Якунчикова, композиторы Чайковский и Рахманинов, поэт Фет, режиссер Станиславский, врачи Боткины. Родословное дерево Третьяковых существенно расширяет наши представления не только о семье основателей Третьяковской галереи, но и об эпохе в целом, отмечают организаторы выставки.

Кабинет Сергея Михайловича Третьякова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кабинет Сергея Михайловича Третьякова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кабинет Сергея Михайловича Третьякова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кабинет Сергея Михайловича Третьякова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кабинет Сергея Михайловича Третьякова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Из коллекции Сергея Михайловича Третьякова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Предметы Сергея Михайловича Третьякова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Предметы Сергея Михайловича Третьякова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фотография галереи Третьякова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Коллекция братьев Третьяковых Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Алексей Максимов. Богоматерь с Младенцем. 1846 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Иван Соколов. Сбор вишни в помещичьем саду. 1858 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Тройон Констан. Собака и кролик. 1950-е Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Музей Павла и Сергея Третьяковых. Экспозиция живописи Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Представленные в зале мультимедийные программы основаны на архивных документах, фотографиях и картинах из коллекции братьев Третьяковых. Первое приобретение Павла Михайловича относится к 1856 году. Младший брат, Сергей Михайлович, приступил к собранию своей коллекции европейского искусства в начале 1870-х, тем самым поддерживая начинания брата.

Илья Репин. Павел Третьяков. 1901 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Валентин Серов. Сергей Третьяков. 1895 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На втором этаже расположены мемориальные предметы, принадлежащие Павлу и Сергею Третьяковым, а также произведения из их коллекций. Коллекции братьев показывают их общие устремления и в то же время отражает индивидуальность характера каждого из братьев. Живопись, скульптура, графика, книги, мебель и предметы быта воссоздают атмосферу жизни семьи коллекционеров, но при этом не реконструируют ее.

Кабинет Павла Михайловича Третьякова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кабинет Павла Михайловича Третьякова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Кабинет Павла Михайловича Третьякова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Библиотека Павла Михайловича Третьякова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Библиотека Павла Михайловича Третьякова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Предметы Павла Михайловича Третьякова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Библиотека Павла Михайловича Третьякова Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Музей расположен по адресу: Москва, 1-Голутвинский переулок, дом 16, стр.1.