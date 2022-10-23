Вашингтон, , 23:12 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил по телефону с главой МИД ЮАР Наледи Пандор предстоящие переговоры между руководством Эфиопии и повстанцами в штате Тыграй. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Здание Госдепа США Loren

Отмечается, что стороны «говорили о предстоящих в ЮАР эфиопских переговорах о мире». Как ожидается, они начнутся 24 октября под эгидой Африканского союза.

Блинкен также отметил «активное сотрудничество ЮАР и США в областях, представляющих взаимный интерес, в свете состоявшейся 16 сентября в Вашингтоне продуктивной встречи президента ЮАР Сирила Рамапосы и президента США Джо Байдена».