Москва, 23 октября, 2022, 22:52 — ИА Регнум. Во втором сезоне сериала «Вампиры средней полосы» снимется дочь Татьяны Догилевой Екатерина Ланн. Об этом 23 октября сообщило агентство ФАН.

Цитата из т/ф «Вампиры средней полосы». Реж. Антон Маслов. 2021. Россия

Отмечается, что актриса исполнит роль молодой версии героини матери — чиновницы Ирины Бредихиной. Сюжет продолжения шоу, помимо прочего, расскажет о молодости персонажа.

Напомним, ранее Екатерина Ланн снялась в сериалах «Комиссарша», «Обычная женщина», «Ланцет» и других. Сейчас она также участвует в производстве десятого сезона шоу «Склифосовский».