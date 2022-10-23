Анкара, 23 октября, 2022, 22:42 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что в развитие зерновой сделки начнутся поставки сельхозпродукции и удобрений из России, главным образом в бедные страны. Об этом Эрдоган заявил в эфире телеканала ТRТ.

Иван Шилов ИА REGNUM Эрдоган

«Во время последнего разговора с [президентом России Владимиром] Путиным мы обсуждали вопрос о возможности поставок из России в бедные страны зерна и удобрений. Надеюсь, мы сможем решить эту проблему», — заявил Эрдоган.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган заявил, что препятствий для продления зерновой сделки нет.

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