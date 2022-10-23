Москва, 5 января, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил Министерству культуры и Министерству финансов оказать содействие Большому театру в организации в 2024 году гастролей в Таиланд, соответствующее поручение опубликовано 5 января на сайте Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

«Минкультуры России совместно с Минфином России оказать содействие федеральному государственному бюджетному учреждению культуры «Государственный академический Большой театр России» в организации и проведении в 2024 году гастролей в Королевстве Таиланд», — говорится в поручении.

Доклад должен быть представлен до 1 марта 2024 года. Ответственными назначены министр культуры Ольга Любимова и министр финансов Антон Силуанов.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Валерия Гергиева на пост генерального директора Большого театра сроком на пять лет.

Бывший гендиректор Большого театра Владимир Урин 30 ноября объявил о своём уходе с поста. Он попрощался с коллективом театра и отметил, что для успешного развития Большого театра необходим сильный лидер. Урин занимал пост гендиректора с июля 2013 года.