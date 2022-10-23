Любляна, 23 октября, 2022, 22:24 — ИА Регнум. На президентских выборах в Словении после обработки 64% бюллетеней лидирует бывший глава МИД этой страны Анже Логар. Об этом сообщается на сайте государственной избирательной комиссии республики.

Nicolas Raymond Словения

Отмечается, что Логар набирает 33,94%. На втором месте адвокат Наташа Пирц-Мусар (26,94%).

На третьем месте депутат Европарламента, кандидат от «Социальных демократов» и Движения «Свобода» Милан Брглез (15,67%).