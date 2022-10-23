Херсон, 23 октября, 2022, 22:11 — ИА Регнум. Вооруженные силы (ВС) России отбили все атаки ВСУ на херсонском направлении. Об этом 23 октября заявил заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в видеообращении, обнародованном в Telegram-канале.

Mil.ru Солдаты ВС РФ

«На вечер 23 октября 2022 года на херсонском направлении все стабильно», — сказал Стремоусов.

По его словам, ВС России пресекают попытки боевиков ВСУ прорваться на территорию Херсонской области.

Как передавало ИА REGNUM, 21 октября заместитель губернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что ответ Киеву на ракетный удар по гражданской переправе в Херсоне будет жёстким.