Херсон, 23 октября, 2022, 22:02 — ИА Регнум. Борьбу против России, в том числе на херсонском направлении, уже открыто ведет практически весь якобы «цивилизованный» мир. Об этом 23 октября сообщил замгубернатора Херсонской области Кирилл Стремоусов в своем Telegram-канале.

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«Никому уже не секрет, что практически весь «цивилизованный» мир — это нынешний 4-й рейх — уже открыто воюет против России, — написал он. — Итог всего этого противостояния — это историческая закономерность и наша Победа».

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что линия фронта в Херсонской области усиливается людьми, техникой, вооружением.