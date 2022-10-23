Лос-Анджелес, США, , 22:00 — REGNUM Фильм киностудии DC «Чёрный Адам» с Дуэйном Джонсоном в главной роли по итогам прошедших «выходных» (20-23 октября 2022 года) занял первое место в кинопрокате США, собрав $67 млн. Об этом 23 октября сообщает журнал Variety.

Дуэйн Джонсон в фильме «Чёрный Адам» Кадр из трейлера

Таким образом, несмотря на прохладный приём у критиков кинокомикс оправдал прогнозы аналитиков, которые изначально предположили, что он соберёт в первые выходные показов $65-$70, а затем снизили прогнозируемую сумму сборов до $60 млн.

На втором месте в рейтинге оказалась романтическая комедия «Билет в рай», на третьем — фильм ужасов «Улыбка». В топ-5 также вошли хоррор «Хэллоуин заканчивается» и музыкальная комедия «Крокодил Лайл».

Напомним, в качестве режиссёра «Чёрного Адама» выступил Жауме Кольет-Серра. Ранее ИА REGNUM сообщило, что в первый день проката картина выступила лучше всех других фильмов Дуэйна Джонсона.

Читайте ранее в этом сюжете: «Чёрный Адам» в день премьеры выступил лучше, чем другие фильмы Джонсона