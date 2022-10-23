Вашингтон, , 21:52 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) отметил неопределенность того, какие страны согласятся вводить потолок цен на нефть из России, говорится в региональном докладе МВФ, посвященном экономической ситуации в Европе.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

В докладе отмечается, что страны G7 решили предоставлять услуги по морской перевозке, например страхование, только перевозчикам и конечным странам, которые согласятся соблюдать данные ограничения.

«Однако существует неопределённость относительно того, какие страны согласятся на ограничение цен и насколько запрет на страховые услуги ограничит возможности России по перенаправлению нефтяных поставок», — говорится в докладе.

Также введение потолка цен на нефть из РФ «еще больше сегментировало энергетические рынки», считают авторы исследования.