Париж, , 21:43 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджа Мелони встретятся в Риме вечером 23 октября. Об этом сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на источники в Елисейском дворце.

Эммануэль Макрон Elle.fr

«Макрон встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мелони в воскресенье вечером в Риме», — отметил источник.

Напомним, президент Франции находится с визитом в Риме.

Как передавало ИА REGNUM, 21 октября Джорджа Мелони сообщила журналистам, что лидер «Лиги» Маттео Сальвини в новом составе правительства Италии займет пост министра инфраструктуры, один из его заместителей Джанкарло Джорджетти — министра экономики.