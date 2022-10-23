Вашингтон, 23 октября, 2022, 21:34 — ИА Регнум. Инфляция в странах Европы в 2023 году снизится по сравнению с текущим уровнем, однако продолжит быть значительно выше целевых показателей. Об этом говорится в региональном докладе МВФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Инфляция

«Хотя общая инфляция, согласно прогнозам, снизится в 2023 году, она останется значительно выше целевых показателей ЦБ и составит 6,2% в развитых европейских странах и 11,8% в развивающихся (без учета России, Киева и Турции)», — говорится в докладе.

Отмечается, что в 2022 году в развитых европейских странах инфляция ожидается на уровне 8,3%, в развивающихся экономиках — 13,3%.

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