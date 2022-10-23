Вашингтон, , 21:31 — REGNUM Экономика России стабилизировалась во втором квартале текущего года несмотря на ограничительные меры со стороны стран Запада. Об этом говорится в региональном докладе Международного валютного фонда (МВФ), обнародованном 23 октября.

МВФ Rusnow.ru

«Российская экономика стабилизировалась во втором квартале 2022 года после изначального удара, нанесенного санкциями», — говорится в документе.

Эксперты МВФ считают, что в 2022 году ВВП РФ снизится на 3,4%.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Банка России сообщили, что объём международных резервов России по состоянию на 14 октября составил $544,4 млрд.