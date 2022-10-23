Гавана, 23 октября, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост генерального секретаря ЦК КПК Китая, сообщается 23 октября на сайте Коммунистической партии Кубы.

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«Мы рады видеть взаимное политическое доверие [между Кубой и Китаем] и зрелость, которые характеризуют эти тесные узы дружбы и сотрудничества. Примите братские объятия, наше высочайшее уважение и признательность, которые мы выражаем всем китайским коммунистам», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Центральный комитет Коммунистической партии Китая 20-го созыва переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарем ЦК КПК на третий срок. Си Цзиньпин также утвержден на третий срок на должность председателя Военного совета ЦК КПК.

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