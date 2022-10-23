Вашингтон, 23 октября 2022, 21:05 — REGNUM Писатель Бо ДеМайо, работавший над сценариями сериала Netflix «Ведьмак» и аниме-шоу «Ведьмак. Кошмар волка», заявил, что некоторые сценаристы проектов не являлись поклонниками романов Анджея Сапковского. Об этом 23 октября сообщает портал The Direct.
ДеМайо коснулся этой темы во время сессии вопросов и ответов, касающейся будущего анимационного сериала «Люди Икс '97». Он рассказал, что люди, имена которых сценарист не стал раскрывать, не только не были фанатами книг Сапковского и видеоигр студии CD Project RED, но и активно высмеивали исходный материал.
«Это рецепт катастрофы и плохого морального духа», — заявил ДеМайо, добавив, что фэндом в случае подобных проектов выступает как лакмусовая бумажка. «Вы должны уважать произведение, прежде чем вам будет позволено добавить что-то к его наследию», — подчеркнул сценарист, говоря о своём текущем проекте.
Напомним, поклонники «Ведьмака» подвергли резкой критике второй сезон сериала прежде всего за сценарий и режиссёрскую работу. Рядовые пользователи известного рейтингового сайта Rotten Tomatoes оценили его лишь в 60%, тогда как первый сезон получил оценку 90%.
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