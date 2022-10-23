Вашингтон, 23 октября, 2022, 21:05 — ИА Регнум. Писатель Бо ДеМайо, работавший над сценариями сериала Netflix «Ведьмак» и аниме-шоу «Ведьмак. Кошмар волка», заявил, что некоторые сценаристы проектов не являлись поклонниками романов Анджея Сапковского. Об этом 23 октября сообщает портал The Direct.

Пресс-служба Netflix «Ведьмак»

ДеМайо коснулся этой темы во время сессии вопросов и ответов, касающейся будущего анимационного сериала «Люди Икс '97». Он рассказал, что люди, имена которых сценарист не стал раскрывать, не только не были фанатами книг Сапковского и видеоигр студии CD Project RED, но и активно высмеивали исходный материал.

«Это рецепт катастрофы и плохого морального духа», — заявил ДеМайо, добавив, что фэндом в случае подобных проектов выступает как лакмусовая бумажка. «Вы должны уважать произведение, прежде чем вам будет позволено добавить что-то к его наследию», — подчеркнул сценарист, говоря о своём текущем проекте.

Напомним, поклонники «Ведьмака» подвергли резкой критике второй сезон сериала прежде всего за сценарий и режиссёрскую работу. Рядовые пользователи известного рейтингового сайта Rotten Tomatoes оценили его лишь в 60%, тогда как первый сезон получил оценку 90%.