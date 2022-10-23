Париж, 23 октября, 2022, 21:02 — ИА Регнум. Урегулирование ситуации на территории б. УССР возможно на условиях Киева, заявил 23 октября президент Франции Эммануэль Макрон на открытии международного форума «Воззвание к миру».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

«Мир на [территории б. УССР] возможен, единственный мир — такой, каким выберут его [жители б. УССР] и когда они это сделают, чтобы он позволил им сохранить их права как суверенного народа», — заявил Макрон.

Он отметил важность продолжения переговоров с Москвой и Киевом. Также Макрон добавил, что момент, когда стороны смогут начать переговоры, настанет.

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