Донецк, 23 октября, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Военный корреспондент Семен Пегов, поступивший в Республиканский травматологический центр (РТЦ) Донецка с ранением в ногу, успешно прооперирован. Об этом 23 октября сообщил ТАСС хирург, оказывавший помощь Пегову.

Людмила Лис Военкор Семен Пегов

«Семену помощь оказали, — отметил он. — Отделался очень легко, могло быть хуже».

Как передавало ИА REGNUM, военкор Семён Пегов получил ранение в Донбассе 23 октября.