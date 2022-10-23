Париж, , 20:45 — REGNUM Лидер партии «Вставай, Франция», бывший кандидат в президенты Николя Дюпон-Эньян обвинил власти страны в том, что помощью Киеву они ставят под удар национальную армию.

Флаг Франции Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По его словам, в результате нехватки бюджета единственный авианосец Франции «Шарль-де-Голль», участвовавший в операциях в начале 2022 года, не был защищен специальными противоракетными вспышками.

«Наша армия страдает, и все же мы накачиваем [Киев] оружием и деньгами», — написал он в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис заявил, что крах Евросоюза, в котором в данный момент наблюдается быстрая деиндустриализация входящих в него стран, является фактически предопределенным.

Читайте также: Экс-глава минфина Греции предрёк экономический крах Евросоюза