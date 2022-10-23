Донецк, , 20:37 — REGNUM Военкор Семен Пегов, получивший ранение в ногу в Донбассе, поблагодарил за помощь донецких врачей. Об этом, как передает РИА Новости, сообщил Пегов журналистам.

Врач Иван Шилов © ИА REGNUM

«Все хорошо, — сказал Пегов. — … Всякого много по полям разбросано, на что конкретно наступил, сказать сложно… Спасибо врачам донецким, они лучшие».

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник сообщил, что в Донецкой Народной Республике (ДНР) на мине «Лепесток» подорвался военный корреспондент Семен Пегов.