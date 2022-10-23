Москва, 23 октября, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Товарооборот между Россией и Узбекистаном по итогам 2022 года может достигнуть $8,5 млрд, заявил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Mil.ru Россия и Узбекистан

«Очевидно, что это будет уже выше, чем в прошлом году, потому что рост составил уже 37%. Мы рассчитываем выйти примерно на $8,5 млрд до конца года», — заявил он журналистам.

По его словам, с января по сентябрь товарооборот между двумя странами увеличился на 37%, до $5,3 млрд.