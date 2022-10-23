Вашингтон, 23 октября 2022, 20:23 — REGNUM Администрация Соединенных Штатов сохранит готовность к быстрому высвобождению дополнительных объемов нефти из стратегического резерва, если Белый дом посчитает это необходимым. Об этом сообщил старший советник Госдепа США по энергетической безопасности Эймос Хокстин.
По его словам, в настоящее время происходит «много событий в геополитической сфере», включая российскую спецоперацию.
Напомним, ранее журналистка агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что Белый дом намерен высвободить из стратегического резерва ещё 10−15 млн баррелей нефти.
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