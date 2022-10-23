Вашингтон, 23 октября, 2022, 20:23 — ИА Регнум. Администрация Соединенных Штатов сохранит готовность к быстрому высвобождению дополнительных объемов нефти из стратегического резерва, если Белый дом посчитает это необходимым. Об этом сообщил старший советник Госдепа США по энергетической безопасности Эймос Хокстин.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«Президент [США Джо Байден] заявил, что нам следует очень внимательно наблюдать за происходящим по всему миру», — сказал он в интервью телеканала CBS.

По его словам, в настоящее время происходит «много событий в геополитической сфере», включая российскую спецоперацию.

«Я не знаю, что [президент России Владимир] Путин сделает в декабре или январе. Так что нам нужно быть готовыми к этому», — добавил он.

Напомним, ранее журналистка агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что Белый дом намерен высвободить из стратегического резерва ещё 10−15 млн баррелей нефти.

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