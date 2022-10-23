Москва, , 20:15 — REGNUM Сегодня, 23 октября, скоропостижно ушёл из жизни профессор, доктор филологических наук, крупнейший исследователь творчества и жизни Маяковского, Мандельштама, Пастернака, Жаботинского, русско-еврейских культурных и политических связей Леонид Фридович Кацис.

Скорбя об этой большой потере, мы надеемся, что только что законченные им масштабные труды, в частности, обширная политическая биография О. Э. Мандельштама, выйдут из печати и увидят свет.

Он был давним другом и автором ИА REGNUM.

Леонид Кацис