23 октября 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили информацию о том, что Киев готовится взорвать «грязную бомбу» или маломощный ядерный боеприпас на территории бывшей УССР.

Тимур Кондратьев, , 21:08 — REGNUM Информация, согласно которой киевский неонацистский режим готовит провокацию с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса на территории бывшей УССР, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 23 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Киевский террористичекий режим Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По имеющей в распоряжении РИА Новости информации, руководству Восточного горно-обогатительного комбината в Днепропетровской области, а также киевскому Институту ядерных исследований преступным киевским режимом поручена задача изготовить «грязную бомбу» и такая работа уже находится в завершающей стадии.

Кроме того, нацистское руководство пытается добиться передачи компонентов для ядерного оружия от своих западных хозяев, в частности, из Великобритании. Киев ставит перед собой цель устроить ядерную провокацию и обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения на территории бывшей УССР.

«Потому что допустили. Меньше надо было телиться и замедлять», — подметила Татьяна Б.

Многие пользователи оказались далеко не в восторге от такой информации. Граждане полагают, что спецоперация России для того и затевалась, чтобы не дать киевским нацистам применить оружие массового поражения.

«То, чего мы больше всего опасались, судя по всему, случится. Зеленский не с ровного места заговорил о ядерном статусе Киева. Именно из-за этого началась спецоперация, но, видимо, мы не рассчитали, насколько обезумел Запад в своей русофобии», — поделился своим мнением Павел И.

Некоторые комментаторы отмечают, что Киев действительно может обзавестись ядерным оружием, и он его обязательно применит. Граждане считают, что российское командование должно было на корню пресечь такую возможность, но действовало слишком нерешительно.

«Да уж. А чего Шойгу ожидал после всех этих жестов доброй воли и перегруппировок, что сердце Зеленского растает и он побежит с Путиным в губы целоваться? Нельзя показывать нацистам свою слабость, они только сильнее от этого в горло вцепились. Теперь рассказы Зеленского о ядерном оружии материализуются. Кто это допустил?» — спрашивает Николай К.

Часть людей уверена, что Америка хочет увидеть ядерный взрыв на территории бывшей УССР, ведь это позволит навсегда уничтожить репутацию России в западном сообществе.

«Это всё американцы готовят. Поэтому они о ядерной угрозе заявляют постоянно», — пишет Дмитрий Б.

Пусковая установка Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«На что только Киев не готов, лишь нагадить России. Да уж, ядерная бомба для них будет словно подарок. Взорвал такой, обвинил во всём Москву, а потом катаешься, как сыр в масле, поскольку никто уже доказательств причастности России искать не будет. Надеются нацисты, что США войска свои введут [на территорию бывш. УССР], дескать, ядерную угрозу чтобы остановить», — написала Александр А.

Нашлись и те, кто не понимает, что творится в голове у Зеленского, ведь он готов создать из своей страны полигон для ядерных испытаний, где, помимо прочего, живут обычные люди.

«Зашибись… До какой степени им плевать на своих людей?! А ведь эти люди слепо верят продажной киевской власти!» — ужасается Татьяна Д.

«Когда люди теряют нравственность, духовность и человечность, наступает большая война», — считает Жанна Х.

Напомним, 23 октября РИА Новости опубликовало материал со ссылкой на собственные источники, согласно которому Киев готовит провокацию с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса на территории бывшей УССР.