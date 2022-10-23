Тимур Кондратьев, 23 октября 2022, 21:08 — REGNUM Информация, согласно которой киевский неонацистский режим готовит провокацию с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса на территории бывшей УССР, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 23 октября в социальной сети «ВКонтакте».
По имеющей в распоряжении РИА Новости информации, руководству Восточного горно-обогатительного комбината в Днепропетровской области, а также киевскому Институту ядерных исследований преступным киевским режимом поручена задача изготовить «грязную бомбу» и такая работа уже находится в завершающей стадии.
Кроме того, нацистское руководство пытается добиться передачи компонентов для ядерного оружия от своих западных хозяев, в частности, из Великобритании. Киев ставит перед собой цель устроить ядерную провокацию и обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения на территории бывшей УССР.
«Потому что допустили. Меньше надо было телиться и замедлять», — подметила Татьяна Б.
Многие пользователи оказались далеко не в восторге от такой информации. Граждане полагают, что спецоперация России для того и затевалась, чтобы не дать киевским нацистам применить оружие массового поражения.
«То, чего мы больше всего опасались, судя по всему, случится. Зеленский не с ровного места заговорил о ядерном статусе Киева. Именно из-за этого началась спецоперация, но, видимо, мы не рассчитали, насколько обезумел Запад в своей русофобии», — поделился своим мнением Павел И.
Некоторые комментаторы отмечают, что Киев действительно может обзавестись ядерным оружием, и он его обязательно применит. Граждане считают, что российское командование должно было на корню пресечь такую возможность, но действовало слишком нерешительно.
«Да уж. А чего Шойгу ожидал после всех этих жестов доброй воли и перегруппировок, что сердце Зеленского растает и он побежит с Путиным в губы целоваться? Нельзя показывать нацистам свою слабость, они только сильнее от этого в горло вцепились. Теперь рассказы Зеленского о ядерном оружии материализуются. Кто это допустил?» — спрашивает Николай К.
Часть людей уверена, что Америка хочет увидеть ядерный взрыв на территории бывшей УССР, ведь это позволит навсегда уничтожить репутацию России в западном сообществе.
«Это всё американцы готовят. Поэтому они о ядерной угрозе заявляют постоянно», — пишет Дмитрий Б.
«На что только Киев не готов, лишь нагадить России. Да уж, ядерная бомба для них будет словно подарок. Взорвал такой, обвинил во всём Москву, а потом катаешься, как сыр в масле, поскольку никто уже доказательств причастности России искать не будет. Надеются нацисты, что США войска свои введут [на территорию бывш. УССР], дескать, ядерную угрозу чтобы остановить», — написала Александр А.
Нашлись и те, кто не понимает, что творится в голове у Зеленского, ведь он готов создать из своей страны полигон для ядерных испытаний, где, помимо прочего, живут обычные люди.
«Зашибись… До какой степени им плевать на своих людей?! А ведь эти люди слепо верят продажной киевской власти!» — ужасается Татьяна Д.
«Когда люди теряют нравственность, духовность и человечность, наступает большая война», — считает Жанна Х.
Напомним, 23 октября РИА Новости опубликовало материал со ссылкой на собственные источники, согласно которому Киев готовит провокацию с подрывом «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса на территории бывшей УССР.