Москва, , 19:58 — REGNUM В Донецкой Народной Республике (ДНР) на мине «Лепесток» подорвался военный корреспондент Семен Пегов. Об этом 23 октября сообщил глава представительства Луганской Народной Республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник в своем Telegram-канале.

Родион Мирошник Council.gov.ru

«Семен Пегов подорвался на «Лепестке» в Донецке, — написал Мирошник. — Госпитализирован в республиканский травматологический центр».

По его данным, жизни военкора, получившего рваные раны стопы и переломы двух пальцев ноги, ничего не угрожает.

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября в Донбассе получил ранение военкор Семён Пегов.

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