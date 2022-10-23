Лондон, , 19:56 — REGNUM Министр обороны Великобритании Бен Уоллес в разговоре с главой Минобороны России Сергеем Шойгу заявил, что Киев не намерен идти на эскалацию конфликта, сообщили 23 октября в британском минобороны.

Бен Уоллес U.S. Secretary of Defense

По его словам, Лондон готов помочь Москве и Киеву достичь соглашения по прекращению боевых действий.

Вместе с тем он добавил, что Британия и «международное сообщество» поддерживают киевский режим и вместе с этим желают деэскалации конфликта.

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