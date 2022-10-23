23 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Артур Савин, , 20:17 — REGNUM Решение центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва переизбрать Си Цзиньпина генеральным секретарём ЦК на третий срок стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 23 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поздравляю Си Цзиньпина! Россия очень рада, что он вновь избран генсеком!» — написала Валентина Г.

Многие пользователи самыми добрыми и уважительными словами отозвались о личности Си Цзиньпина, поскольку люди видят, что за время его правления Китай преобразился до неузнаваемости, готовясь вот-вот стать первой державой на планете, по крайней мере в экономическом плане.

«Хороший руководитель государства, один из немногих, кто заботится о своём народе. Поддерживаю его переизбрание», — поделилась своим мнением Олеся К.

«При его правлении Китай только развивается и становится лучше. Люди и не хотят ничего менять, китайцев понять можно», — отметила Екатерина С.

Некоторые комментаторы рады переизбранию Си в связи с тем, что он является представителем военного крыла КПК, а значит, будет готов биться с Западом до конца.

«В общем-то, это крайне положительная новость. Военное крыло Коммунистической партии Китая остаётся у власти, а не «нувориши». Мы помним очень хорошо, что такое, когда коммунисты становятся миллионерами», — пишет Михаил П.

«Очень умный, лидер XXI века, от него зависит судьба планеты. Только коммунисты могут остановить этих кровожадных и алчных империалистов США», — считает Рафаэль И.

Си Цзиньпин (сс) Palácio do Planalto

Часть людей полагает, что третий срок Си Цзиньпина на посту генсека станет для Китая определяющим. Граждане уверены, что за пять лет, которые отмерены этому лидеру, Пекин изменит мировое устройство самым кардинальным образом.

«Это проблема для Запада, ведь Си точно не прогнётся, и с Америкой у него будут самые напряжённые отношение, в особенности из-за Тайваня», — подметила Алина Ч.

«Теперь у Китая есть пять лет на то, чтобы перевернуть весь мир и сбросить США с пьедестала гегемона», — указывает Максим П.

Ряд пользователей указывает на то, что при Си Цзиньпине отношения между Россией и Китаем вышли на совершенно новый уровень. Наши государства объединил не только общий враг, но и стремление к построению нового, более справедливого миропорядка.

«Си Цзиньпин и в целом Китай при его правлении — наш партнёр по многим направлениям. Есть многие совместные проекты — как разработанные, так и находящиеся в разработках. Взаимовыгодное партнёрство всегда имеет место быть. Так будет и впредь», — указывает Владимир П.

«Хоть здесь без сюрпризов обошлось. Радует, что с этой стороны тылы пока прикрыты, и хорошо бы за пять ближайших лет укрепить наши отношения ещё сильнее», — пишет Надежда Л.

«Тут главное, чтобы Китай не темнил и поддерживал Россию в такой непростой час. Думаю, что сейчас это наиболее важно», — отметил Андрюха Т.

Напомним, 23 октября агентство Синьхуа сообщило о том, что центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) 20-го созыва своим решением переизбрал Си Цзиньпина генеральным секретарём ЦК на третий срок.