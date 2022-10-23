Донецк, 23 октября, 2022, 19:35 — ИА Регнум. Кировский район Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 23 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:50 — населенный пункт Красногоровка — город Донецк (Кировский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Покровское из РСЗО HIMARS.