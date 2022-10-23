Тула, , 19:33 — REGNUM 23 октября тульский «Арсенал» в матче 15-го тура Первой Лиги сезона 2022/23 одержал минимальную победу над «Волгарем». Игра, проходившая в Туле на стадионе «Арсенал», завершилась со счетом 3:2.

Арсенал Tularegion.ru

Забитыми мячами в составе «пушкарей» отметились Алексей Померко (8’), Кирилл Панченко (11’) и Ансор Хабибов (56’). Голы «Волгаря» забил 26-летний российский нападающий Илья Стефанович. Желтые карточки получили Данила Козлов, Алексей Павлишин и Данила Смирнов.

«Арсенал», одержав седьмую победу в сезоне и набрав 25 очков, поднялся на пятое место в турнирной таблице Первой Лиги. «Волгарь» с 23 очками опустился на шестую позицию.