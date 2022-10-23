Луганск, 23 октября, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Боевики ВСУ выпустили одну ракету из РСЗО HIMARS по населенному пункту Покровское в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 23 октября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Со стороны ВФУ зафиксирован обстрел: 10.10 по населенному пункту Покровское (Троицкий район, ЛНР) с применением РСЗО HIMARS (одна ракета)», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября в Минобороны России сообщили, что средствами ПВО России за сутки сбиты 15 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.