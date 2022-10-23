Оренбург, 23 октября 2022, 19:20 — REGNUM Президент «Оренбурга» Василий Еремякин после матча 14 тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 с ЦСКА (2:2) заявил, что клуб готов расстаться с 26-летним российским центрфорвардом Владимиром Сычевым.
«У нас есть свое видение на игрока, на все, что происходит вокруг него. Мы работаем. Спрос на Сычевого есть. Если будут достойные предложения — готовы рассмотреть», — цитирует Еремякина издание «Чемпионат».
В текущем сезоне Владимир Сычевой принял участие в 12 турах регулярного чемпионата Росси, в которых отметился 11 забитыми мячами и одной результативной передачей. На данный момент форвард занимает первое место в гонке бомбардиров РПЛ.