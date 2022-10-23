Оренбург, 23 октября, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Президент «Оренбурга» Василий Еремякин после матча 14 тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 с ЦСКА (2:2) заявил, что клуб готов расстаться с 26-летним российским центрфорвардом Владимиром Сычевым.

Fcorenburg.ru ФК «Оренбург»

«У нас есть свое видение на игрока, на все, что происходит вокруг него. Мы работаем. Спрос на Сычевого есть. Если будут достойные предложения — готовы рассмотреть», — цитирует Еремякина издание «Чемпионат».

В текущем сезоне Владимир Сычевой принял участие в 12 турах регулярного чемпионата Росси, в которых отметился 11 забитыми мячами и одной результативной передачей. На данный момент форвард занимает первое место в гонке бомбардиров РПЛ.