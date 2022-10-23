Луганск, , 19:15 — REGNUM Мужчина подорвался на мине в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 23 октября сообщил мэр города Первомайска Сергей Колягин в своем Telegram-канале.

Мины Mil.ru

«Сегодня, передвигаясь пешим ходом между двумя поселками, на мине подорвался житель пгт. Нижнее, мужчина 1993 года рождения, — сообщил он. — К сожалению, от полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия».

По его словам, данный «подарок» оставили киевские боевики.

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Макеевку натовскими снарядами.