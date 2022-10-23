Валенсия, Испания, , 19:10 — REGNUM 23 октября в Валенсии на стадионе «Сьюадад де Валенсия» футбольный клуб «Вильярреал» в матче 11-го тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 примет «Альмерию». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Вильярреал» Андрей Пронин © ИА REGNUM

Стартовые составы команд:

«Вильярреал»: Херонимо Рульи, Рауль Альбиоль, Пау Торрес, Хоан Мохика, Аисса Манди, Даниэль Парехо, Сэмуэл Чуквуэзе, Алехандро Родригес, Альберто Морено, Франсис Коклен, Хосе Луис Моралес.

«Альмерия»: Фернандо Пачеко, Каики Фернандес, Серджио Акиеме, Алехандро Посо, Родриго Эли, Чуми Брандариз, Гонсало Мелеро, Иньиго Эгуарас, Лукас Робертоне, Эль-Билаль Туре, Лео Баптистан.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Рикардо Бенгоэчеа. Ассистенты главного судьи — Роберто дель Паломар и Хон Нунес. Резервный арбитр — Игнасио Иглесиас Вильянуэва.