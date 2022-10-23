Москва, , 19:07 — REGNUM Марионетка Зеленский откровенно толкает своих западных кукловодов к третьей мировой, его заявления звучат как агония, убежден лидер ЛДПР депутат Госдумы Леонид Слуцкий.

Леонид Слуцкий Duma.gov.ru

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Таким образом парламентарий отреагировал на призыв Зеленского в интервью канадским телеканалам, когда тот призывал Запад «ударить по Кремлю, если Россия ударит по Банковой».

«Риторических вопросов об адекватности бывшего комика даже задавать не буду. Но насколько готов Запад ударить «по Кремлю» и ввергать мир в возможный апокалипсис?» — задает вопросы Слуцкий в телеграм-канале.

Любая агрессия со стороны западных стран в отношении России — ядерной державы — неминуемо повлечет ответ, напомнил парламентарий. И это уже будет реальное военное противостояние с Москвой, развязанное странами НАТО, констатировал Слуцкий.

В целом, по его убеждению, «призывы Зеленского звучат как агония и следствие «шока» от наступающего осознания грядущего провала проекта «антиРоссия».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Минобороны Сергей Шойгу провел ряд телефонных переговоров с иностранными коллегами на тему возможной провокации киевского режима, связанной с подрывом так называемой «грязной бомбы» или маломощного ядерного боеприпаса.

Зеленский призвал западные страны «ударить по центрам принятия решений» в России в случае нанесения ВС РФ удара по его офису.

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