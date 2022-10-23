В Донбассе получил ранение военкор Семён Пегов
Донецк, 23 октября, 2022, 19:07 — ИА Регнум. В Республиканский травматологический центр (РТЦ) в Донецке доставлен российский военный корреспондент Семен Пегов, получивший ранение ноги. Об этом 23 октября сообщил ДАН директор РТЦ Андрей Боряк.
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Скорая помощь
«Сейчас его (военкора) будут брать в операционную, травма стопы, — сказал Боряк. — … Пока еще рано говорить о прогнозе, рассчитываем, что обойдется без ампутации».
Он добавил, что травма у военкора серьезная.