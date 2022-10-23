Лондон, , 18:54 — REGNUM Министр обороны Великобритании Бен Уоллес и глава Минобороны России Сергей Шойгу провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на территории бывшей УССР. Об этом 23 октября говорится в заявлении руководителя британского военного ведомства.

Лондон Марина Захарова © ИА REGNUM

«Шойгу утверждал, что… [киевский режим] планирует действия при поддержке западных стран… по эскалации конфликта на… [территории б. УССР], — говорится в заявлении руководителя британского военного ведомства. — Министр обороны [Уоллес] отверг эти утверждения».

Отмечается, что Уоллес в разговоре с главой Минобороны России также заявил, что на эскалацию конфликта Киев не намерена идти.

Как передавало ИА REGNUM, 23 октября в Минобороны России сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров с главой минобороны Великобритании Беном Уоллесом довел озабоченности по поводу возможных провокаций Киева с применением «грязной бомбы».