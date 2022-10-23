Москва, 23 октября, 2022, 18:48 — ИА Регнум. 25-летний таранный форвард сборной Ямайки по футболу Шамар Николсон с оценкой 8.99 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 14 тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Спартак» — «Химки» (5:0).

Алексей Колчин ИА REGNUM Шамар Николсон

В матче с подмосковным клубом Шамар Николсон отметился двумя забитыми мячами и двумя успешными обводками. Точность передач ямайского центрфорварда составила 82%.

В текущем сезоне Шамар Николсон принял участие в 12 матчах за «красно-белых» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и получило одну желтую карточку.

За «Спартак» Николсон выступает с 7 января 2022 года после перехода из бельгийского клуба «Шарлеруа» за 8 миллионов евро. Действующее соглашение нападающего с московским клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.