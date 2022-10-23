Москва, 23 октября, 2022, 18:46 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главой Пентагона Ллойдом Остином. Об этом 23 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Mil.ru Сергей Шойгу

«Двадцать третьего октября 2022 года состоялись телефонные переговоры министра обороны Российской Федерации генерала армии С. К. Шойгу и министра обороны США Л. Остина», — говорится в телеграм-канале российского оборонного ведомства.

Отмечается, что стороны обсудили ситуацию на территории б. УССР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 23 октября Шойгу в ходе телефонных переговоров с главой минобороны Великобритании Беном Уоллесом довел озабоченности по поводу возможных провокаций Киева с применением «грязной бомбы».

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